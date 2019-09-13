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Более 46 тысяч детей родилось в Подмосковье за восемь месяцев 2019 года

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Более 46 тысяч детей родилось в Подмосковье за восемь месяцев 2019 года

Москва, 13 сентября. Больше мальчиков появилось на свет в роддомах и перинатальных центрах Московской области за первые восемь месяцев 2019 года, сообщила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В Подмосковье родилось 46463 малыша, из них двадцать четыре тысячи мальчиков (51,7%) и 22,4 тысячи девочек (48,3%). За этот период появились на свет 274 двойна, одна тройня.

Московская область находится в числе российских регионов по рождаемости в Центральном федеральном округе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сразу четыре ребенка родилось у 31-летней жительницы Балашихи. Для нее это была первая беременность. Ранее сообщалось, что женщина в Химках родила третью двойню подряд.

Еще один рекорд был поставлен американкой, которая родила шестерых детей в течение десяти минут.

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