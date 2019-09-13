Застрявшему в отбойнике лосю вызвали спасателей в Подмосковье

Москва, 12 сентября. Травмированный лось застрял в отбойнике на трассе в Дмитрове Московской области, сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Презжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы помочь животному. По словам очевидцев, задние ноги лося застряли в отбойнике, а тело находилось на дороге.

Водитель вызвал сотрудников МЧС, они пообещали помочь животному, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти автомобиль дважды сбил лося, который переходил дорогу.