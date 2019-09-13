Песков пригласил москвичей на фестиваль Российского географического общества

Москва, 13 сентября. IV фестиваль Российского географического общества стартует в столичном парке «Зарядье», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Фестиваль, который организуют раз в два года, будет проходить до 22 сентября. В рамках мероприятия состоится награждение победителей конкурса Лучший гид России, фотоконкурса «Самая красивая страна».

«Я напомню, что президент Владимир Путин является председателем попечительского совета РГО, а я являюсь руководителем медиасовета РГО. Рекомендуем сходить», — прокомментировал Песков.

Награды лауреатам конкурсов вручат директор Государственного музея имени Пушкина Марина Лошак, музыкант Гарик Сукачев.

Гости фестиваля могут послушать лекции о природе России и совершить небольшое виртуальное путешествие по стране. Им продемонстрируют кости доисторических животных на стенде палеонтологии.

На площадке мероприятия также покажут фильм Гарика Сукачева «Алтайская песня».