Очевидец рассказал об обрушении моста в Подмосковье

Москва, 13 сентября. Фура снесла пешеходный мост возле города Селятино в Подмосковье. Очевидец рассказал подробности о происшествии.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября. Емкость для строительных смесей весом в 60 тонн зацепилась за переход. Конструкция не выдержала силы удара и обрушилась.

По словам жителя села Петровское, было очень страшно.

«Думали, сначала какой-то взрыв или авария. Выходим и видим, что фура проезжающая везла большую цистерну», — рассказал Дмитрий, его слова передает «360».

В пресс-службе ГК «Автодор» пояснили, что водитель не рассчитал габариты фуры. Груз не вписался в просвет моста, обрушив сооружение. Ространснадзор должен провести проверку по факту инцидента.

Предстоит выяснить, кто планировал маршрут грузовика. Следовал ли водитель по заданному маршруту или сократил путь без учета информации об инженерных сооружениях на пути.

Известно, что обрушившийся мост не был введен в эксплуатацию. На этом участке проводили ремонтные работы.