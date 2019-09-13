Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в Москве по итогам августа

Москва, 13 сентября. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в Москве. В августе чаще всего покупались Kia Rio и Volkswagen Polo.

В общей сложности москвичи купили по 941 автомобилю каждой марки. Это говорит о падении на 5% продаж Kia Rio и увеличении на 52% продаж Volkswagen Polo.

В тройке лидеров оказался лидер сегмента SUV — Nissan Qashqai, его купили 726 москвичей. За ним идут Hyundai Creta и Skoda Octavia, продано по 670 автомобилей.

В десятку самых продаваемых вошли Volkswagen Tiguan с результатом 536 проданных машин, Hyundai Solaris (удалось реализовать 525 автомобилей), Skoda Kodiaq (продажи выросли до 473 авто) и Kia Sportage (продано 449 авто).

Ранее эксперты назвали самые популярные седаны у столичных автомобилистов. За семь месяцев 2019 года москвичи купили 34,5 тысяч автомобилей в кузове седан, что на 6% меньше показателей прошлого года.

На первом месте Volkswagen Polo, за ним следует Hyundai Solaris, на третьей позиции Toyota Camry. Замыкают пятерку лидеров Kia Optima и Kia Rio.

Отмечается, что в августе 12 автобрендов изменили цены на модельный ряд. Многие автомобили заметно подорожали.