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Власти назвали число москвичей, занятых в микробизнесе

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Власти назвали число москвичей, занятых в микробизнесе

Москва, 13 сентября. Более миллиона человек работает на микропредприятиях, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В столице зарегистрировано почти 680 тысяч микропредприятий, то есть это 40% всех занятых в сегменте малого и среднего бизнеса. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, под микробизнесом понимается оказание небольших услуг: кофейни, мастерские по ремонту обуви, салоны красоты, киоски.

Власти Москвы создают оптимальные условия для развития микробизнеса. Речь идет о цифровизации различных услуг и создании благоприятного инвестклимата, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в центрах «Моя карьера» состится образовательный восьминедельный марафон для мам в декрете. Им помогут найти работу мечты и построить карьеру.

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