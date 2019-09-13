Власти назвали число москвичей, занятых в микробизнесе

Москва, 13 сентября. Более миллиона человек работает на микропредприятиях, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В столице зарегистрировано почти 680 тысяч микропредприятий, то есть это 40% всех занятых в сегменте малого и среднего бизнеса. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, под микробизнесом понимается оказание небольших услуг: кофейни, мастерские по ремонту обуви, салоны красоты, киоски.

Власти Москвы создают оптимальные условия для развития микробизнеса. Речь идет о цифровизации различных услуг и создании благоприятного инвестклимата, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в центрах «Моя карьера» состится образовательный восьминедельный марафон для мам в декрете. Им помогут найти работу мечты и построить карьеру.