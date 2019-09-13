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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября

Москва, 13 сентября. Облачная погода ожидается в столичном регионе в пятницу, воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщили «Метеоновости».

Вечером в Москве пройдут небольшие дожди, в Москве температура воздуха составит 22-24 градуса тепла, в Московской области будет чуть холоднее — до 19-24 градусов тепла.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 11 метров в секунду. Метеозавсимые люди могут почувствовать недомогание, пишет РИАМО.

По прогнозам синоптиков, в первый день рабочей недели будет облачная дождливая погода. Воздух прогреется только до 16 градусов тепла.

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