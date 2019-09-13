Москвичей старшего возраста пригласили на образовательные «Цифровые среды»

Москва, 13 сентября. Семинары «Цифровая среда» проведут для людей старшего возраста на ВДНХ, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей научат пользоваться различными программами и устранять неполадки в компьютере. По словам организаторов проекта, люди старше 50 лет испытывают неуверенность при использовании техники.

У них также возникает много вопросов, поэтому данные мастер-классы помогут цифровому образованию людям старшего поколения. Первый семинар состоится уже 18 сентября, на нем расскажут о возможностях Сети.

Москвичам покажут, как оплачивать коммунальные услуги через Интернет, не выходя из дома, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что для молодых мам в декрете подготовили образовательный марафон, который поможет построить карьеру.