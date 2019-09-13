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Молодых мам в Москве пригласили на образовательный марафон в центры «Моя карьера»

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Молодых мам в Москве пригласили на образовательный марафон в центры «Моя карьера»

Москва, 13 сентября. Образовательный марафон «Как найти работу мечты»  для молодых мам в декрете начнется 19 сентября в центре «Моя карьера», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Интенсив поможет молодым мамам не выпадать из профессиональной жизни. За короткий срок они смогут определить свои потребности и построить карьерный маршрут.

Участницам марафона предложат пройти стажировку у работодателей. Программа продлится в течение восьми недель. Раз в неделю для москвичек будут проходить трехчасовые лекции, отмечает РИАМО.

Женщины могут работать в группах или с наставником, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в конце августа в центрах «Мои документы» прошли образовательные семинары по развитию бизнеса, садоводству и хобби.

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