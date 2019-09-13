Юбилей российского цирка отметят на Бульварном кольце в Москве

Москва, 13 сентября. Фестиваль циркового искусства, посвященный столетию Росгорцирка, состоится 14 и 15 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На Тверском бульваре выступят артисты цирка «Эволюция». Гости праздника увидят голографические проекции животных и номера кордебалета. В субботу ожидается Большой цирковой марафон, в нем примут участие цирковые труппы со всей России.

Волонтеры проведут мастер-классы по цирковому искусству для детей и покажут фокусы, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Ногинске были замечены разгуливающие слоны.

Оказалось, что это артисты цирковой труппы из Челябинска, которые едут показать представление москвичам в эти выходные.