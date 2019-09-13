Пешеходный мост рухнул на трассу в Подмосковье

Москва, 13 сентября. Пешеходный мост обрушился на трассе А107 недалеко от города Селятино в Московской области, пострадавших нет.

Инцидент произошел 13 сентября. По предварительной информации, конструкцию зацепил проезжавший грузовик с цистерной. По данным ГИБДД по региону, на данном участке трассы перекрыли движение.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Спецтехника разбирает обломки перехода. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП, передает «360».

Ранее сообщалось, что в Петербурге под так называемым «мостом глупости» застряла 170-я фура и спровоцировала затор на дороге.