Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В московском метро появился поезд, посвященный Олегу Табакову

33
0 Оставить комментарий

В московском метро появился поезд, посвященный Олегу Табакову

Москва, 13 сентября. Тематический поезд, посвященный артисту Олегу Табакову, курсирует на Калужско-Рижской линии, сообщили в пресс-службе московского метро.

Запуск состава состоялся на станции «Сухаревская». Рядом находится новая сцена Театра Табакова. При оформлении поезда использовали фотографии и образы артиста, созданные им в театре и в кино.

Ежедневно проехаться в этом поезде смогут почти 10 тысяч человек. Они познакомятся с интересными фактами из биографии знаменитого актера и режиссера.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, Олег Табаков был живой легендой, на его фильмах и постановках выросло несколько поколений. Метро Москвы становится культурным пространством, где искусство входит в жизнь каждого пассажира.

Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре открылась выставка, посвященная строителям метро.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров