В московском метро появился поезд, посвященный Олегу Табакову

Москва, 13 сентября. Тематический поезд, посвященный артисту Олегу Табакову, курсирует на Калужско-Рижской линии, сообщили в пресс-службе московского метро.

Запуск состава состоялся на станции «Сухаревская». Рядом находится новая сцена Театра Табакова. При оформлении поезда использовали фотографии и образы артиста, созданные им в театре и в кино.

Ежедневно проехаться в этом поезде смогут почти 10 тысяч человек. Они познакомятся с интересными фактами из биографии знаменитого актера и режиссера.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, Олег Табаков был живой легендой, на его фильмах и постановках выросло несколько поколений. Метро Москвы становится культурным пространством, где искусство входит в жизнь каждого пассажира.

Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре открылась выставка, посвященная строителям метро.