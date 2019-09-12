Разгуливающих по обочине дороги слонов заметили в Подмосковье

Москва, 12 сентября. Жители подмосковного города Ногинск заметили на Горьковском шоссе разгуливающих слонов.

Африканские животные едут из Челябинска на столетний юбилей Российского цирка. Слонов везет цирковая династия Дементьевых-Корниловых.

Масштабное представление состоится 16 сентября в Москве. В этом году челябинские звезды привезут в цирк на Цветном бульваре программу с участием слонов.

После выступления в столице артисты цирка отправятся в Астрахань, где дадут еще одно представление, передает «360».

Ранее сообщалось, что в Саратовской области сбежала из цирка медведица. Хищник набросился и покусал двух прохожих.