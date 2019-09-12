Вдова Доренко судится с «кооперативом-призраком» из-за коттеджа в Барвихе

Москва, 12 сентября. Вдова журналиста Сергея Доренко и другие жители поселка Рождествено в Барвихе наняли адвоката, чтобы бороться с «кооперативом-призраком».

В этом районе находятся дома журналиста Бориса Ноткина, режиссера Олега Янковского, композитора Валерия Меладзе. По словам Марины Доренко, уже несколько лет жильцы пытаются добиться справедливости. Они страдают от самоуправства Сергея Есипова.

Они считают, что Есипов собирает деньги за фиктивные услуги. У многих из-за этого кооператива возникли сложности.

«Нас тут больше 30 человек, столкнувшихся с этой проблемой. Нам даже пришлось нанять адвоката. Есть соседи, которые досконально изучили документы, собирают доказательства», — пояснила вдова Доренко, ее цитирует KP.Ru.

По словам еще одной жительницы Рождествено Ларисы, юридически никакого кооператива не существует. Сам Есипов документы не показывает, но требует деньги.

По данным СМИ, кооператив появился 20 лет назад. Он создавался, чтобы наладить быт на новых земельных участках. Но со временем все коммуникации были проведены, а необходимость в кооперативе отпала.

Члены кооператива могут выйти из сообщества, но им все равно требуется оплачивать услуги.