Власти Москвы пообещали перевести услуги по градостроительству в электронный вид

Москва, 12 сентября. Все услуги в сфере градостроительных и земельных отношений переведут в электронный вид, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Перевод в электронный вид произведут в течение года. Об этом Ефимов рассказал на площадке Московского финансового форума, пишет РИА Новости.

Он добавил, что для улучшения инвестиционного климата в Москве сократили сроки подключения объектов к инженерным коммуникациям.

Напомним, что Московский финансовый форум состоится 12 и 13 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие проходит в четвертый раз, в его работе принимают участие власти Москвы, предприниматели, эксперты.

Ранее РИАМО сообщило, что на западе Москвы планируется строительство новой киностудии.