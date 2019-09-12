Янишевский возглавил управление по борьбе с наркотиками МВД РФ по Москве

Москва, 12 сентября. Генерал-майор полиции Андрей Янишевский возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил Янишевского руководящему составу, поздравил его с новой должностью и вручил служебное удостоверение.

«Зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный, принципиальный руководитель, обладающий хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом», — подчеркнул Баранов.

По его словам, Янишевский обладает многими наградами и не раз поощрялся руководством министерства внутренних дел РФ. Отметим, что с 1990 года по сентябрь 2019 года он проходил службу на различных руководящих должностях – от замглавы отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника петербургского суворовского военного училища МВД России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должностей нескольких высокопоставленных правоохранителей. Вместе с тем произошел ряд кадровых назначений. Так, пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции второго класса Денис Попов. Управление СК в Карачаево-Черкесской Республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, а главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда. Этим же указом Янишевский был назначен на новую должность.