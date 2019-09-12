Ревнивый мужчина застрелил супругу на северо-западе Москвы

Москва, 12 сентября. Житель столицы подозревается в убийстве 39-летней супруги, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Уголовное дело возбудили в отношении 53-летнего местного жителя. По версии следствия, супружеская пара находилась в квартире по улице Маршала Тухачевского.

Мужчина в приступе ревности не менее двух раз выстрелил в супругу. Женщина скончалась на месте от полученных ран. Сотрудники СК РФ работают на месте происшествия, пишет РИАМО.

Как отмечает «Вечерняя Москва», подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что москвичка заявила в полицию на учителя музыки из-за домогательств к десятилетней девочке.