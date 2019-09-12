Стала известна причина гибели студента МГУ в метро Москвы

Москва, 12 сентября. Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбудили в ГСУ СК РФ по Москве после обнаружении в метро тела 17-летнего студента МГУ.

Инцидент произошел утром 11 сентября на станции метро «Университет». Сотрудники метро сняли с рельс напряжение и извлекли погибшего. Поезда не ходили от станции «Юго-Западная» до «Спортивной» в течение 20 минут.

Врачи скорой помощи подтвердили, что молодой человек скончался. Его тело направили в морг. Как пишет KP.Ru, студент, вероятно, был угнетен сложными отношениями с однокурсниками.

Отец погибшего студента — профессор, доктор медицины из подмосковного города Звенигород. Ранее РИАМО сообщило, что СК РФ проводит проверку по факту гибели мужчины 1993 года рождения на платформе станции «Ленинская».

Два человека пытались взобраться на платформу, но получили травмы от проходящего мимо поезда. Один человек скончался от полученных травм, второй находится в медицинском учреждении.