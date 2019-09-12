Учителя музыки в Москве подозревают в домогательствах к десятилетней ученице

Москва, 12 сентября. Жительница Москвы заявила в полицию, что к ее несовершеннолетней дочери приставал учитель музыки.

По словам 36-летней заявительницы, мужчина неоднократно проводил внеклассные занятия для ребенка. Подозреваемый, находясь в квартире женщины, приставал к 10-летней девочке.

Правоохранители задержали 38-летнего учителя. Проверку проводят сотрудники Следственного комитета, пишет KP.Ru.Аналогичный случай произошел в июне в Московской области.

В поселке Монино 53-летний тренер по легкой атлетике совершал насильственные действия в отношении восьмилетней ученицы. Это продолжалось в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный в соцсетях заставил школьницу присылать ему интимные фото и видео.