«Аэроэкспресс» запустит автобусы из Москвы до «Шереметьево» в октябре

Москва, 12 сентября. Компания «Аэроэкспресс» запустит автобусы из Москвы до северного терминального комплекса аэропорта «Шереметьево».

Как сообщили в пресс-службе компании, регулярный автобусный маршрут появится от станции метро «Ховрино» до терминала В в октябре. Автобусы будут ездить по платной трассе М11 с интервалами в 15 минут.

Время в пути составит 20 минут, стоимость проезда — 150 рублей, пишет АГН «Москва». Ранее запустили компенсационные автобусы между столичным аэропортом и Белорусским вокзалом, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» планируется открыть пять детских площадок для пассажиров с детьми. Этот сервис поможет занять маленьких пассажиров во время ожидания перелета.