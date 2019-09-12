Археологи нашли старинные монеты, подсвечники и курительные трубки в Москве

Москва, 12 сентября. Археологи во время раскопок возле улицы Сретенки нашли старинные артефакты, которые даитруются XVIII–XIX веками. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты нашли монеты, фрагменты подсвечников и курительных трубок. Среди уникальных артефактов наперсные кресты, кувшин, аптечная гирька из Германии, помадная баночка, складень с иконами, пишет РИАМО.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, на этой территории раньше жили ремесленники и торговцы. Он отметил, что найденные курительные трубки похожи на турецкие.

Как отмечает «Вечерняя Москва», многие монеты датируются 1734 годом. Ранее интересные археологические находки были сделаны во время раскопок возле парка «Зарядье».

А рядом с Кремлем были найдены следы пожара, устроенного ханом Давлет-Гиреем.