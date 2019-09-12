Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 августа

313
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 августа

Москва, 12 сентября. Переменная облачность ожидается в столичном регионе, воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщают «Метеоновости».

Антициклон способствует сохранению теплой погоды в Москве. В столице столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов тепла, в Московской области — до 19-24 градусов тепла.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 757 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Метозависимые люди могут почувствовать себя хуже из-за повышенного атмосферного фона. Им порекомендовали теплые ванны с морской солью. Синоптики предупреждают, что в выходные прогнозируется понижение температуры воздуха.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров