Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 августа

Москва, 12 сентября. Переменная облачность ожидается в столичном регионе, воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщают «Метеоновости».

Антициклон способствует сохранению теплой погоды в Москве. В столице столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов тепла, в Московской области — до 19-24 градусов тепла.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 757 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Метозависимые люди могут почувствовать себя хуже из-за повышенного атмосферного фона. Им порекомендовали теплые ванны с морской солью. Синоптики предупреждают, что в выходные прогнозируется понижение температуры воздуха.