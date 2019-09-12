Осенний велофестиваль пройдет в Москве

Москва, 12 сентября. Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Велопарад состоится третий раз в 2019 году. Для его участников подготовили конкурсы, мастер-классы и фуд-корт. Организаторы ожидают 30 тысяч велосипедистов.

В департаменте транспорта Москвы отметили, что велосипед как вид транспорта становится все более популярным. Москвичи могут приехать на своих велосипедах или взять на прокат.

Как отмечает «Вечерняя Москва», аренда обойдется всего в 100 рублей с 08.00 до 20.00. Заезд начнется в 12.00 от «Лужников».

Ранее РИАМО сообщило, что на онлайн-карте появились скейт-парки Московской области. Здесь установлены перила, специалильные возвышенности для экстремального катания на велосипеде, скейте.