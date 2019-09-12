Время ожидания ответа диспетчера скорой в Москве сократилось до 4 секунд

Москва, 12 сентября. Время ожидания оператора при вызове скорой помощи сократилось до четырех секунд, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Главный врач Станции скорой помощи имени Пучкова Николай Плавунов рассказал, что в 2012 году время ответа составляло 45 секунд. Цифровой кол-центр помог снизить время ожидания, пишет РИАМО.

Операторы в течение нескольких минут сообщают информацию бригаде врачей. Скорая помощь приезжает по адресу к пациенту за 12 минут, отмечает «Вечерняя Москва».

Во время смены на станции скорой помощи дежурят 200 диспетчеров. Они имеют профильное образование. И принимают звонки на нескольких языках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российская столица должна стремиться к лидерству во всех сферах. Это также касается медицины.