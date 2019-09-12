Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Время ожидания ответа диспетчера скорой в Москве сократилось до 4 секунд

111
0 Оставить комментарий

Время ожидания ответа диспетчера скорой в Москве сократилось до 4 секунд

Москва, 12 сентября. Время ожидания оператора при вызове скорой помощи сократилось до четырех секунд, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Главный врач Станции скорой помощи имени Пучкова Николай Плавунов рассказал, что в 2012 году время ответа составляло 45 секунд. Цифровой кол-центр помог снизить время ожидания, пишет РИАМО.

Операторы в течение нескольких минут сообщают информацию бригаде врачей. Скорая помощь приезжает по адресу к пациенту за 12 минут, отмечает «Вечерняя Москва».

Во время смены на станции скорой помощи дежурят 200 диспетчеров. Они имеют профильное образование. И принимают звонки на нескольких языках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российская столица должна стремиться к лидерству во всех сферах. Это также касается медицины.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров