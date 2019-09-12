Москва, 12 сентября. Последний день бабьего лета с температурой воздуха до 26 градусов и без осадков ожидает москвичей в четверг. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичей ожидает последний день бабьего лета с температурой до 26 градусов. Как уточнил Тишковец, 12 сентября жителей российской столицы ждет последний день бабьего лета. Будет охраняться переменная облачность, без осадков. Температура составит плюс 24–26 градусов в Москве и 22–27 градусов в Подмосковье. Ветер в четверг будет юго-западный, его скорость составит 2–7 метров в секунду. Как пишет РИА Новости, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, какой будет осень в Москве. Теплая осень с дефицитом осадков ожидается в столице. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средний срез по температуре указывает, что она будет чуть выше нормы. Дефицит осадков ожидается в третьей декаде сентября.

«Будет «золотая осень», неплохая, я бы сказал», — заявил Евгений Тишковец.

Он рассказал, что дожди ожидаются во второй декаде октября. При этом климатическая зима, вероятно, наступит на две недели позже обычного. Тишковец напомнил, зима приходит в столицу после 10 ноября: тогда устанавливается минусовая температура, однако в этом году наступление зимы ожидается в конце ноября или начале декабря.

Первая и вторая декада декабря будут самыми теплыми, радуя москвичей хорошей погодой. Похолодает только к третьей декаде. Тишковец подчеркнул, что в январе и феврале будущего года ожидается много осадков, будут сильные гололедные явления.

Напомним, ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые, опубликовавшие материал в журнале Environmental Research Letters.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые установили, что в российской и канадской Арктике весна стала приходить на 2-3 недели раньше нормы. При этом темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников повысились в два раза.

Как отмечают Парфенова и ее коллеги, эти изменения, с одной стороны, оказывают негативное влияние на работу существующей арктической инфраструктуры и могут стать причиной серьезных сдвигов в экосистеме. С другой стороны, смена климатических условий и рост температур сделают жизнь человека более комфортной. Зимы станет переносить легче, а почвы будут более урожайными и доступными для сельского хозяйства. Благодаря этому регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики станут привлекательнее для людей, поскольку на южных территориях Земли будут царить жара и засуха.