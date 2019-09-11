Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

Москва, 11 сентября. Теплая и солнечная погода в Москве и Московской области сменится похолоданием и осадками, в регион придет настоящая осень, сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что первые две недели сентября в Москве и Подмосковье выдались по-настоящему летними, в среду температура воздуха составила +26 градусов. Однако теплые дни подходят к концу, уже в воскресенье ожидается похолодание.

«Лето, которое наблюдалось в течение первых двух недель (сентября — Прим. ред.), конечно, заканчивается. В воскресенье температура понизится сразу градусов на 10», — предупредил синоптик в комментарии телеканалу «360».

Вильфанд сообщил, что уже на следующей неделе столбики термометров покажут +15 градусов, а ночная температура составит +3…+8 градусов. Ожидается облачная погода, возможны осадки. Осенняя погода продержится в Москве и области минимум неделю.

«Есть много людей, которые терпеть не могут жару, многие, наоборот, предпочитают умеренную погоду. Но я еще не встречал ни одного человека, который бы не любил тепло в сентябре», — добавил Вильфанд.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 11 сентября может стать самым теплым днем первого месяца осени в Москве. Воздух в среду может прогреться до +27 градусов по Цельсию. Ожидается, что среднесуточная температура воздуха превысит норму на пять градусов.