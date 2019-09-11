Москва, 11 сентября. Участники экологического забега в Москве пробегут 20 километров и соберут по пути мусор. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Экологический забег пройдет в парках Москвы 14 сентября. Забег пройдет на территории четырех столичных парков. Как уточнили в мэрии, экологические забеги, больше известные как плоггинг, позволяют приобщиться к здоровому образу жизни, а также очистить окружающую среду. Участники забега 14 сентября пробегут маршрут длиною в 20 километров трусцой.

Трасса пройдет по территориям парков «Кузьминки», «Борисовские пруды», 850-летия Москвы, а также музея-заповедника «Царицыно». Перед стартом спортсменам выдадут мешки для мусора, перчатки, а также порядковые номера. Необходимо прийти на старт в спортивной обуви и одежде к 09.00.

Экологический марафон в парках Москвы начнется в 10.00. Как пишет издание «РИАМО», участники побегут от сцены парка «Кузьминки» и финишируют у главного входа в музей-заповедник «Царицыно» в 15.00.

Ранее сообщалось, что традиционный забег «Апрель» на московском стадионе «Лужники» собрал около пяти тысяч участников. Мероприятие послужило открытием бегового сезона в столице, рассказал руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Забег привлек внимание горожан с разным уровнем подготовки. Начинающие спортсмены окунулись в атмосферу праздника, а профессионалы смогли показать хороший результат. Длина дистанции забега составила пять километров. Маршрут забега проходил по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной, откуда открывается вид на «Москва-Сити», Воробьевскую набережную и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Лидером среди мужчин стал москвич, преодолевший дистанцию за 14 минут 49 секунд. Самой быстрой среди женщин оказалась жительница столицы, пришедшая к финишу с результатом 16 минут 50 секунд. Отмечается, что двум самым юным участникам забега по 14 лет. Самой возрастной женщиной, пробежавшей дистанцию, стала 63-летняя москвичка, а самому старшему мужчине, поучаствовавшему в спортивном мероприятии, 81 год.

Ранее в Москве прошла акция «10 тысяч шагов к жизни». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню здоровья.