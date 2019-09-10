Замглавы РЭО рассказал об успехах мусорной реформы в Подмосковье

Москва, 10 сентября. Мусорная реформа успешно реализуется в Подмосковье в рамках установленной программы. Об этом сообщил заместитель главы Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин.

По словам замглавы РЭО, в ситуации с бытовыми отходами Московская область сейчас находится в «зеленой зоне».

«У Подмосковья есть электронная модель территориальной схемы, в регионе действуют сразу несколько региональных операторов, активно создается новая инфраструктура», — рассказал Духин телеканалу «360».

Напомним, с 1 января 2019 года в субъектах РФ стартовала мусорная реформа. В рамках новой системы за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов должны отвечать региональные операторы, которых выбирают на конкурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал сроки закрытия мусорного полигона «Воловичи», расположенного в Коломне. По его словам, эта задача будет решена в ноябре–декабре 2019 года.

Как пишет РИАМО, к концу 2024 года в Подмосковье появится современная индустрия по термической утилизации мусора. Для этого будут использоваться японские технологии. По словам министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина, инновационные заводы по утилизации отходов позволят производить электроэнергию по «зеленому тарифу».