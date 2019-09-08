Мосгоризбирком не нашел реальных нарушений на выборах

Москва, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил об отсутствии реальных нарушений на выборах.

На 15 часов по московскому времени явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 12,31%, сообщил Горбунов. Он уточнил, что эти результаты не включают данные по семи территориям.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова в свою очередь отметила, что явка избирателей на электронное голосование на 16 часов по московскому времени составила 79,68%.

По словам Горбунова, на данный момент реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет.

«Люди придумывают», — объяснил он фейки в Сети.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Избирательные участки работают с 8.00 (электронные участки — с 6.00) до 20.00.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для тех, кто будет врать о нарушениях на выборах.

Нарушений на выборах зафиксировано не было. Сотрудники УИК оперативно пресекают любые провокации.