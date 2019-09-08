Явка на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму на 15 часов превысила 75%

Москва, 8 сентября. Явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму на 15.00 составила более 75%. Такие данные в воскресенье предоставил замглавы департамента информационных технологий Артем Костырко.

«На 15.00 бюллетень записан у 66% (7,3 тыс. избирателей). Приняло участие в выборах более 75% (8,4 тыс. проголосовали из 11,2 тыс. зарегистрированных на онлайн-выборы)», — пояснил он ТАСС.

Ранее сообщалось, что явка на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы составила порядка 60% к 14.00.

Электронное голосование, которое было инициировано в Москве в качестве эксперимента, проходит в трех муниципальных округах — в первом (Зеленоград), десятом (Лианозово, Бибирево) и тридцатом округе (Чертаново). Всего в данных районах в качестве желающих проголосовать онлайн зарегистрировались свыше 11 тысяч избирателей. Пока активнее всего голосуют жители Зеленограда.

8 сентября по всей России проходят выборы разного уровня. В ряде регионов россияне выбирают муниципальных депутатов и глав субъекта федерации, в Москве — депутатов Мосгордумы.

