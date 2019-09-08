Московский библиотекарь назвала шесть лучших книг для детей

Москва, 8 сентября. Заведующая московской библиотекой № 108 Гаяне Арзанян назвала шесть лучших книг для детей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Для детей дошкольного возраста нужно выбирать книжки с картинками, а с подростками лучше читать и обсуждать современных писателей. По словам библиотекаря Гаяне Арзанян, детям рекомендуются «Сказки и картинки» Владимира Сутеева. Это истории о настоящей дружбе и добре.

Хорошие детские книги пишет шведский автор Юи Висландер, ее героиня — Мама Му, корова. Шведская писательница рассказывает о забавных приключениях Мамы Му зимой. «Мама Му на санках» — книга, которая отлично читается в зимнее время года.

Наверняка родителям знакома книжка «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева. Ее можно читать, когда ребенок станет чуть постарше. Детям также понравится рассказ «Вождь краснокожих» О’Генри.

Подросткам понравится магическая книга «Смерть мертвым душам» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. Этот авторский тандем приготовил для юного читателя увлекательное путешествие по библиотеке.

А роман «Гордячка» Тамары Крюковой очень полезна для девочек. Главная героиня взрослеет, преодолевает препятствия на своем пути, чтобы стать счастливой.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Москве проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать депутатов в Мосгордуму седьмого созыва.