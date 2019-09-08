«Слот» и «Ария» выступят на фестивале «Наши в городе» в Москве

Москва, 8 сентября. Фестиваль «Наши в городе» стартовал на проспекте Сахарова, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Концерт приурочен к празднованию 872-летия Москвы. До 21.45 для москвичей и гостей столицы выступят известные музыканты. Среди них группа «Конец фильма», Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, группы «Слот», «Ария», «Пилот», Гарик Сукачев и другие известные рокеры.

Праздничная программа подготовлена на окружных площадках. В общей сложности горожане увидят более 1,5 тысячи мероприятий. В том числе мастер-классы, спортивные соревнования, лекции.

Ранее сообщалось, что Москву с Днем города поздравили президент России Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Москве проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать депутатов в Мосгордуму седьмого созыва.