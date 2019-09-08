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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 8 сентября

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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 8 сентября

Москва, 8 сентября. Синоптики сообщили, что в воскресенье будет небольшая облачность. Температура воздуха в столичном регионе составит 23 градуса тепла.

В Москве столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов тепла. В Московской области станет теплее до 25 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слегка повышенным и составит 758 мм ртутного столба. На следующей неделе ожидается теплая солнечная погода. Синоптики говорят, что в Москву пришло бабье лето.

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