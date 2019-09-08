Почти две тысячи избирателей находятся в московских больницах и СИЗО

Москва, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что почти две тысячи избирателей на выборах в столице находятся 8 сентября в больницах или СИЗО, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Всех с двойным праздником — Днем города и днем выборов», — объявил Горбунов.

Он отметил, что столица полностью готова к выборам. В городе обеспечена безопасность всех участков для голосования.

Все ТИКи будут оснащены видеонаблюдением. Исключения составят больницы и СИЗО. По данным Мосгоризбиркома, к участкам в местах временного пребывания прикреплены 1950 избирателей.

Ранее Гобунов рассказал о работе зарубежных наблюдателей на выборах в столице. Он отметил, что представители стран Европы следят за соблюдением прав граждан и порядком на избирательных участках.