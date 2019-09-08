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Глава Мосгоризбиркома рассказал о работе зарубежных наблюдателей на выборах

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Глава Мосгоризбиркома рассказал о работе зарубежных наблюдателей на выборах

Москва, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что на выборах в столице работает большое количество наблюдателей из Европы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам представителя Мосгоризбиркома, столица полностью готова к выборам. Все избирательные комиссии работают в полном составе. Проработаны все вопросы, связанные с безопасностью избирательных участков в столице.

«Предусмотрены меры на случай провокаций, совместно со штабами ГУВД, прокуратуры, силовых структур, МЧС», — констатировал Горбунов.

Все ТИКи будут оснащены видеонаблюдением. Исключения составят больницы и СИЗО.

На участках будут работать не только российские, но и зарубежные наблюдатели. Горбунов уточнил, что в этом году очень большое количество представителей европейских стран следят за порядком и соблюдением прав россиян при голосовании.

«Во второй половине дня они приедут сюда, в Мосгоризбирком»,  — добавил он.

По данным Мосгоризбиркома, в столице в досрочном голосовании приняли участие около 27 тысяч человек. Это примерно составляет - 0,38% от всех избирателей.

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