Названо число проголосовавших досрочно на выборах в МГД москвичей

Москва, 8 сентября. Свыше 28 тысяч жителей столицы проголосовали на выборах депутатов Московской городской думы досрочно. Об этом рассказал председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Досрочное голосование в Москве — 28079 из 7,2 миллиона, что составляет 0,39%, следует из сообщения.

Напомним, ранее Венедиктов отмечал, что на прошлых выборах в Мосгордуму, которые прошли пять лет назад, таким правом воспользовались 27,8 тысячи человек.

Досрочное голосование на выборах в Мосгордуму проходило в российской столице с 28 августа до 14.00 7 сентября.

Поводом для досрочного голосования могли стать: отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем или же другие веские причины.

Выборы в московский парламент проходят в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек.