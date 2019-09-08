В Москве отрылись первые избирательные участки

Москва, 8 сентября. Семь избирательных участков на выборах депутатов Мосгордумы открылись в 06.00 в центре Москвы.

В шесть утра по московскому времени открылись избирательные участки в центре столицы. Остальные начнут работать с 08.00. Голосование на открывшихся участках начинается раньше, чтобы в выборах смогли принять участие военнослужащие, которые занимаются в единый день голосования охраной общественного порядка, пишет ТАСС.

Всего 8 сентября в Москве будут открыты более 3,6 тыс. избирательных участков, они закончат работать в 20.00.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва готова к проведению выборов. По его словам, более половины избирательных участков оборудовано комплексами для обработки бюллетеней. За соблюдением законодательства в ходе голосования будут следить наблюдатели, работу которых координирует Общественный штаб наблюдения. Создавшая его Общественная палата Москвы, как отметил Собянин, имеет возможность осуществлять видеонаблюдение по всем избирательным участкам и оперативно реагировать на возможные нарушения.

Выборы в Мосгордуму проходят в 45 одномандатных округах. В качестве кандидатов зарегистрированы 225 человек, 58 из которых — самовыдвиженцы. Также представлены кандидаты от Партии Роста, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Родины», «Гражданской силы», «Яблока», и партии «Зеленые».

Как сообщают «Известия», выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. 56 кандидатов получили отказ, девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда или самостоятельно сняв кандидатуру.