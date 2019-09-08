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ФАН публикует видео праздничного салюта в Москве

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ФАН публикует видео праздничного салюта в Москве

Москва, 8 сентября. В финале празднования 872-летия Москвы в российской столице прошел праздничный салют.

В общей сложности в торжествах в течение дня приняли участие около двух миллионов граждан, темой праздника в этом году стал 80-летний юбилей Выставки достижений народного хозяйства – собственно на ВДНХ накануне утром и прошло открытие дня города.

Главные мероприятия состоялись на улице Тверской, которая в день рождения российской столицы стала пешеходной. Впрочем, праздничные площадки работали во всех районах Москвы.

Как сообщает «Газета.ru», праздничный фейерверк начался в девять часов вечера. Одновременно салют дали на 33 площадках, пиротехническое шоу в общей сложности длилось около пяти минут.

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