Строительство станции БКЛ «Проспект Вернадского»завершат в 2021 году

Москва, 7 сентября. Строительство станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Проспект Вернадского» планируется завершить в 2021 году, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Работы идут в соответствии с графиком, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Он отметил, что станцию оформят в стиле хай-тек. Стены сделают оранжевыми, а потолок — серым с яркими светильниками.

На базе станции БКЛ появится транспортно-пересадочный узел. С новой станции можно будет сделать пересадку на Сокольническую линию.

Это значиительно улучшит транспортную доступность МГУ имени Ломоносова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие БКЛ на пятнадцать процентов разгрузит центральные станции столичного метрополитена.

Он также подчеркнул, что перед властями Москвы стоят амбициозные задачи по развитию транспортной инфраструктуры города.