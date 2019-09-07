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Немец установил в Москве мировой рекорд по хайлайну в День города

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Немец установил в Москве мировой рекорд по хайлайну в День города

Москва, 7 сентября. Спортсмен из ФРГ прошел по стропе, натянутой между башнями «Москвы-Сити» на высоте 350 метров, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В выходные дни в столице проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Фриди Кюне установил мировой рекорд по хайлайну. Он прошел по стропе между небоскребами Око и Neva Towers.

Спортсмен преодолел 245 метров, что почти на 100 метров больше предыдущего рекорда. В Книгу рекордов Гиннеса попадет достижение немца.

Во второй день празднования Дня города выступления хайлайнеров продолжатся. У участников есть еще шанс установить новый рекорд.

Более 1,5 тысячи мероприятий проведут в столице в честь Дня города, в том числе большие концерты, мастер-классы.

 

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