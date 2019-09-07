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Павильон Казахстана на ВДНХ в Москве откроют для посетителей до конца года

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Павильон Казахстана на ВДНХ в Москве откроют для посетителей до конца года

Москва, 7 сентября. Павильон Казахстана на ВДНХ откроют до конца года после реконструкции, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели павильон №11. Он был построен в 1950-х годах и является воплощением среднеазиатского мавзолея с казахскими национальными мотивами.

Реконструкция началась в 2017 году: восстановлен исторический облик здания, фасады, купол со шпилем и узор из цветной майолики. В павильоне будут представлены презентации об истории и культуре Казахстана, пишет РИАМО.

ВДНХ стала одной из крупных площадок празднования Дня города. Здесь состоится большой концерт с участием известных российских исполнителей. Гость праздника — американский рэпер Xzibit.

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