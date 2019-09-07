Собянин рассказал о стремлении Москвы к лидерству во всех сферах

Москва, 7 сентября. Столице России должна стремиться к лидерству во всех сферах жизни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия праздника по случаю Дня города.

У Москвы всегда были большие амбиции, столица стремилась быть лидером, сказал градоначальник.

«Москва должна быть мировым лидером среди городов в области общественного транспорта, удваивая протяженность метро, строя БКЛ, создавая МЦД», — сказал Собянин, его цитирует РИАМО.

Власти должны улучшать систему образования, развивать МЭШ. На празднике присутствовали президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В крупнейших парках столицы проходят праздничные мероприятия к 872-летию Москвы, фестиваль «Цветочный джем», в округах Москвы проходят концерты с участием звезд эстрады.

Ранее сообщалось, что Смоленский метромост подсветят 30 прожекторами ко Дню города.