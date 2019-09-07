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Смоленский метромост в Москве подсветят в День города

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Смоленский метромост в Москве подсветят в День города

Москва, 7 сентября. Светомузыкальное шоу покажут на Смоленском метромосту ко Дню города, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

Красночное шоу развернется на медиафасаде моста. Его подсветят 30 прожекторов и полторы тысячи светильников. Представление будет сопровождаться музыкой, которую можно послушать в приложении «Смоленский мост».

Плейлист подобрали таким образом, чтобы динамика песен совпадала со световым шоу. Москвичи услышат песни Тины Тернер, Полины Гагариной и известные советские композиции, пишет РИАМО.

Напомним, что Москву с Днем города поздравили президент России Владимир Путин, мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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