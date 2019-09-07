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Фестиваль «Цветочный джем» и концерты ждут москвичей в День города

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Фестиваль «Цветочный джем» и концерты ждут москвичей в День города

Москва, 7 сентября. В выходные дни москвичи праздную День города, праздничные мероприятия пройдут во всех округах столицы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Центральной площадкой гуляний станет Тверская улица. Площадки фестиваля «Цветочный джем» находятся по всему городу.

В столичных парках выступят творческие коллективы и эстрадные исполнители. Вечером на 33 площадках запустят праздничный салют.

На Поклонной горе выступят известные музыканты, на ВДНХ ожидается розыгрыш автомобиля от американского рэпера Xzibit. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем города. Он подчеркнул, что красивый развитый мегаполис дает уникальные возможности ее жителям и приезжим.

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