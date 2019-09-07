Подмосковные Шатура и Химки отмечают День города

Москва, 7 сентября. В выходные жители городов Шатура и Химки Московской области отмечают День города. Власти подготовили множество праздничных мероприятий.

Гастрономические фестивали, концерты и мастер-классы ждут жителей подмосковных городов. В Шатуре пройдет праздничная ярмарка, на которой представят товары местных производителей.

В сквере «Олимпийский» для гостей фестиваля приготовят шашлыки, гамбургеры, блинчики с разной начинкой, сладости. Вечером горожан ждет концерт и салют.

7 сентября в Химках состоится фестиваль «О, да! Еда! Химки 80 лет!». В Солнечногорске школьников ждут ярмарки с канцелярией и книгами, играми, пишет РИАМО.

7 и 8 сентября москвичи празднуют День города. Более 250 мероприятий пройдет на окружных площадках. Ранее жителей столицы поздравили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.