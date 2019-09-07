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Воробьев поздравил москвичей с Днем города песней «Я шагаю по Москве»

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Воробьев поздравил москвичей с Днем города песней «Я шагаю по Москве»

Москва, 7 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил столицу с Днем города. Поздравление появилось на его странице в соцсетях.

Москва меняется и радует глаз, написал Воробьев. Он отметил, что дорожит партнерством с мэром Сергеем Собяниным, а также высоко ценит совместные проекты.

«Знаю, сколько сил и труда вложено, чтобы наша Москва выглядела так достойно», — отметил Воробьев, его цитирует РИАМО.

К своему поздравленю он прикрепил видео из советского фильма «Я шагаю по Москве» с Никитой Михалковым. Напомним, что 7 и 8 сентября столица отмечает 870-летие.

Более 250 мероприятий состоятся на окружных площадках в Москве, а центральные улицы станут пешеходными. Большой концерт ожидается на ВДНХ и в столичных парках.

Ранее москвичей с Днем города поздравил Сергей Собянин.

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