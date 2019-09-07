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Собянин поздравил москвичей с Днем города

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Собянин поздравил москвичей с Днем города

Москва, 7 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин назвал Москву любимым городом. Он отметил, что судьбы миллионов людей переплелись в этом замечательном мегаполисе.

«Положа руку на сердце, мы понимаем, что этот город дает нам возможности, как никакой на свете», — подчеркнул градоначальник, его цитирует РИАМО.

Москвой восхищаются иностранные туристы, горожане, жители других регионов страны. Но за этим стоит большой труд, положительные изменения.

Напомним, что 7 и 8 сентября на центральных и окружных площадках состоятся концерты с участием известных российских исполнителей, в том числе Егора Крида, Валерии, Дмитрия Маликова, Александра Буйнова и многих других. Специальный гость — рэпер Xzibit.

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