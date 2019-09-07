Дмитрий Маликов и Егор Крид поздравят с Днем города в парке «Ходынское поле»

Москва, 7 сентября. Масштабная праздничная программа подготовлена для москвичей ко Дню города, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На 33 городских площадках можно увидеть праздничных салют. Днем в столичных парках и на окружных площадках выступят известные музыканты.

В парке «Ходынское поле» ожидается выступление творческих коллективов. Вечером состоится большой концерт, на сцену выйдут Александр Буйнов, Дмитрий Маликов, Юлия Ковальчук, Егор Крид и группа «Марсель».

Ранее сообщалось, что на День города на площадке ВДНХ выступит знаменитый американский рэпер Xzibit. Он разыграет автомобиль среди своих поклонников.

В конце сентября в Москве состоится международный фестиваль «Круг света», который в прошлом году установил несколько мировых рекордов.