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Дмитрий Маликов и Егор Крид поздравят с Днем города в парке «Ходынское поле»

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Дмитрий Маликов и Егор Крид поздравят с Днем города в парке «Ходынское поле»

Москва, 7 сентября. Масштабная праздничная программа подготовлена для москвичей ко Дню города, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На 33 городских площадках можно увидеть праздничных салют. Днем в столичных парках и на окружных площадках выступят известные музыканты.

В парке «Ходынское поле» ожидается выступление творческих коллективов. Вечером состоится большой концерт, на сцену выйдут Александр Буйнов, Дмитрий Маликов, Юлия Ковальчук, Егор Крид и группа «Марсель».

Ранее сообщалось, что на День города на площадке ВДНХ выступит знаменитый американский рэпер Xzibit. Он разыграет автомобиль среди своих поклонников.

В конце сентября в Москве состоится международный фестиваль «Круг света», который в прошлом году установил несколько мировых рекордов.

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