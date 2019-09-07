Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве 7 сентября

Москва, 7 сентября. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в столичном регионе в субботу, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Днем столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла. В ночь на 8 сентября температура воздуха может опуститься до +10 градусов.

Метеорологи объявили повышенный уровень погодной опасности из-за риска природных пожаров. Атмосферное давление будет повышенным и составит 754 мм ртутного столба.

В Московской области ожидается до 25 градусов тепла. На следующей неделе будет стоять теплая солнечная погода без осадков.