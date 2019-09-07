Гадалка обманула пенсионерку на 300 тысяч рублей в Подмосковье

Москва, 7 сентября. Уроженка Ярославской области, представившаяся гадалкой, выманила у пенсионерки украшения и деньги на общую сумму более 300 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в подмосковной Лобне. 58-летняя женщина представилась пенсионерке «болгарской целительницей» и заявила, что у той якобы скоро погибнет дочь, если срочно не снять «порчу».

«Поверив словам незнакомки, женщина пригласила ее домой и для проведения ритуала отдала гадалке ювелирные изделия, 140 тысяч рублей и три яйца», — цитирует слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой РИАМО.

Кроме того, «гадалка» обманом вынудила пенсионерку снять все деньги с банковской карты, а потом собрала все средства и ювелирные украшения, завернула в платок и произнесла «заклинания». «Болгарская целительница» заявила, что на протяжении года об этом нельзя никому рассказывать. Также она запретила в течение этого периода заглядывать внутрь свертка — это было последним требованием для «снятия порчи».

Когда пенсионерка пришла домой и все же заглянула внутрь свертка, то не обнаружила в нем ни ювелирных изделий, ни денег. Общий материальный ущерб составил свыше 300 тысяч рублей. Поняв, что гадалка ее обманула, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемой и задержали ее. Ранее она уже была судима по 27 эпизодам краж и мошенничества, сообщили в региональном управлении МВД. Как выяснилось, «гадалка» продала ювелирные украшения, а деньги потратила. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мошенницу арестовали. Сейчас устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям в Подмосковье.